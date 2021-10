Praticamente orfano: al via le riprese con la coppia Scamarcio- Puccini (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono iniziate le riprese di “Praticamente orfano” con la regia di Umberto Carteni Riccioni, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution. Chi compone il cast di “Praticamente orfano”? Nel cast Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Chiara Di Benedetto, Nunzia Schiano, Adriana Pappalardo, Bebo Storti, Paolo Sassanelli e Ema Stokholma. Sinossi Stando alla sinossi ufficiale. la storia ruota intorno a Valentino e Costanza che hanno fondato una famosissima griffe nel mondo del design. Lei è la donna che ha fatto sbocciare e conoscere nel jet set milanese il talento del ragazzo dal passato strappalacrime, rimasto solo al mondo fin dalla più tenera età. Valentino Tarocco, di origine pugliese, ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono iniziate ledi “” con la regia di Umberto Carteni Riccioni, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution. Chi compone il cast di “”? Nel cast Riccardo, Vittoria, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Chiara Di Benedetto, Nunzia Schiano, Adriana Pappalardo, Bebo Storti, Paolo Sassanelli e Ema Stokholma. Sinossi Stando alla sinossi ufficiale. la storia ruota intorno a Valentino e Costanza che hanno fondato una famosissima griffe nel mondo del design. Lei è la donna che ha fatto sbocciare e conoscere nel jet set milanese il talento del ragazzo dal passato strappalacrime, rimasto solo al mondo fin dalla più tenera età. Valentino Tarocco, di origine pugliese, ha ...

