Ora Vauro dà dell’ubriacone a Draghi. Tutta colpa del faccia a faccia con il mostro Salvini (Di sabato 9 ottobre 2021) La famelica matita di Vauro Senesi è insaziabile. Al vignettista del Fatto Quotidiano non basta mettere alla berlina quotidianamente Matteo Salvini. Con una satira rancorosa e ideologica che sconfina nell’insulto. Oggi Vauro se la prende con il premier Mario Draghi. In prima pagina del foglio diretto da Marco Travaglio oggi campeggia una vignetta con il premier in versione ubriacone. colpa, neanche a dirlo, del faccia a faccia a avuto due giorni fa con il leader leghista. Giù rappresentato da Vauro come una pericoloso alcolista. Vauro attacca Draghi in versione ubriacone Il vignettista toscano, antifascista militante, è riuscito in un colpo solo a demolire l’odiato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) La famelica matita diSenesi è insaziabile. Al vignettista del Fatto Quotidiano non basta mettere alla berlina quotidianamente Matteo. Con una satira rancorosa e ideologica che sconfina nell’insulto. Oggise la prende con il premier Mario. In prima pagina del foglio diretto da Marco Travaglio oggi campeggia una vignetta con il premier in versione ubriacone., neanche a dirlo, dela avuto due giorni fa con il leader leghista. Giù rappresentato dacome una pericoloso alcolista.attaccain versione ubriacone Il vignettista toscano, antifascista militante, è riuscito in un colpo solo a demolire l’odiato ...

