Morra «Le mafie nei ministeri» Lamorgese chiede chiarimenti

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 9 ottobre 2021) «Il caso Tunisia mostra come la criminalità organizzata non vada ricercata solo nelle periferie e nei posti degradati ma anche nelle prefetture e al ministero dell’ambiente dove ci sono colletti bianchi che non fanno l’interesse delle comunità». Così ieri il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicolaal Polieco, Forum internazionale sull’economia dei rifiuti che si è chiuso a Napoli, a proposito dei traffici illeciti che colpiscono il paese nordafricano. «Siamo abituati a pensare allecome una parte avversa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.