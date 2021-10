LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Ricciardo out in Q1! Tra poco la lotta per accedere al Q3 (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 CLASSIFICA FINALE Q1: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:24.585 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.007 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.119 24 Charles LECLERC Ferrari+0.284 2 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.378 2 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.462 1 7 Lando NORRIS McLaren+0.553 2 8 Fernando ALONSO Alpine+0.589 29 Carlos SAINZ Ferrari+0.592 2 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.824 2 11 George RUSSELL Williams+0.832 2 12 Esteban OCON Alpine+0.837 2 13 Lance STROLL Aston Martin+0.926 2 14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.970 3 15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.202 2 16 Daniel Ricciardo McLaren+1.296 2 17 Nicholas LATIFI Williams+1.501 218 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.845 2 19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.940 2 20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.864 14.19 Eliminato Ricciardo!!! ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 CLASSIFICA FINALE Q1: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:24.585 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.007 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.119 24 Charles LECLERC Ferrari+0.284 2 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.378 2 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.462 1 7 Lando NORRIS McLaren+0.553 2 8 Fernando ALONSO Alpine+0.589 29 Carlos SAINZ Ferrari+0.592 2 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.824 2 11 George RUSSELL Williams+0.832 2 12 Esteban OCON Alpine+0.837 2 13 Lance STROLL Aston Martin+0.926 2 14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.970 3 15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.202 2 16 DanielMcLaren+1.296 2 17 Nicholas LATIFI Williams+1.501 218 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.845 2 19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.940 2 20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.864 14.19 Eliminato!!! ...

SkySportF1 : ?? Pista bagnata e pioggia a Istanbul ? Norris in testa al momento (?? -43’ #FP3) LIVE ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? Ricciardo eliminato in #Q1 ? Mick Schumacher passa in #Q2 LIVE ? - gianlutanci : RT @SkySportF1: ? Ricciardo eliminato in #Q1 ? Mick Schumacher passa in #Q2 LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #TurkishGP #IstanbulF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #TurkishGP #IstanbulF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -