Letta faccia il coach di una squadra di sindaci (Di sabato 9 ottobre 2021) Queste elezioni amministrative hanno fatto emergere tre dati su cui riflettere. Per prima cosa, è emerso che ancora una volta il centrosinistra vince innanzitutto grazie i propri sindaci, che sono radicati, credibili, competenti, popolari, che interpretano il riformismo pragmatico ogni giorno allargando il consenso con forti radici popolari anche nelle periferie delle città. Questa è stata la chiave vincente in questa tornata elettorale, e lo è stata, non dimentichiamoci, anche nelle tornate elettorali precedenti. Gli anni scorsi, quando eravamo in un periodo politico diverso e il vento spirava diversamente, il centrosinistra si è comunque affermato nella maggioranza dei comuni italiani: è successo nel 2018 quando dopo la batosta delle politiche pochi mesi dopo abbiamo vinto in città importanti come Ancona o Brescia, è successo nel 2019 quando nonostante il voto delle ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Queste elezioni amministrative hanno fatto emergere tre dati su cui riflettere. Per prima cosa, è emerso che ancora una volta il centrosinistra vince innanzitutto grazie i propri, che sono radicati, credibili, competenti, popolari, che interpretano il riformismo pragmatico ogni giorno allargando il consenso con forti radici popolari anche nelle periferie delle città. Questa è stata la chiave vincente in questa tornata elettorale, e lo è stata, non dimentichiamoci, anche nelle tornate elettorali precedenti. Gli anni scorsi, quando eravamo in un periodo politico diverso e il vento spirava diversamente, il centrosinistra si è comunque affermato nella maggioranza dei comuni italiani: è successo nel 2018 quando dopo la batosta delle politiche pochi mesi dopo abbiamo vinto in città importanti come Ancona o Brescia, è successo nel 2019 quando nonostante il voto delle ...

Advertising

MargheritaDemu5 : RT @GiancarloDeRisi: Quelli del Corriere hanno la faccia come il c*** e nascondono la chat che scagiona Morisi. Il giornalone sparò la noti… - e_vostro : @ViMac76 @ScaratiElia @lauraboldrini @PBerizzi Lei però quella sentenza non l'ha capita, ma credo non l'abbia neanc… - ragusaibla : @Gio15474822 @youngezio23 @StefanoGiovan18 @matteorenzi @CarloCalenda Gio, lo sai che Calenda è un caratteriale, pe… - 622616f61973473 : @La7tv @lucianonobili Ma questo viscido servo dell'accattone saudita, SA che la sua 'Italia morta' sta all'1,3%? E,… - simo011970 : @myrtamerlino Faccia dire a letta il comunismo fa' schifo... -

Ultime Notizie dalla rete : Letta faccia Inchiesta di Fanpage parte II, tutti contro la Lega e Matteo Salvini Sta di fatto che sui frotni politici avversi alla Lega la cosa non è stata letta in maniera così '... E ancora: 'La magistratura faccia luce anche su questi fatti e personaggi da cui Salvini deve ...

I musei riconciliano Lube e Macerata Ma come va letta questa nuova collaborazione che il Comune ha voluto instaurare con la società ... Dunque chi pensa ad un ritorno al passato è bene che non si faccia troppe illusioni . Tutt'al più l'...

Letta a Siena si gioca la faccia. E la segreteria del Partito Democratico LA NOTIZIA Letta faccia il coach di una squadra di sindaci Queste elezioni amministrative hanno fatto emergere tre dati su cui riflettere. Per prima cosa, è emerso che ancora una volta il centrosinistra vince innanzitutto grazie i propri sindaci, che sono rad ...

Bonus Facciate: salta la proroga! Ecco cosa accadrà nel 2022 Bonus Facciate al capolinea! La misura, parte integrante dei bonus ristrutturazione pensati dal Governo Draghi, non riceve più fondi. Come sarà il 2022?

Sta di fatto che sui frotni politici avversi alla Lega la cosa non è statain maniera così '... E ancora: 'La magistraturaluce anche su questi fatti e personaggi da cui Salvini deve ...Ma come vaquesta nuova collaborazione che il Comune ha voluto instaurare con la società ... Dunque chi pensa ad un ritorno al passato è bene che non sitroppe illusioni . Tutt'al più l'...Queste elezioni amministrative hanno fatto emergere tre dati su cui riflettere. Per prima cosa, è emerso che ancora una volta il centrosinistra vince innanzitutto grazie i propri sindaci, che sono rad ...Bonus Facciate al capolinea! La misura, parte integrante dei bonus ristrutturazione pensati dal Governo Draghi, non riceve più fondi. Come sarà il 2022?