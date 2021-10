I sindacati in pressing sul governo: “La questione delle quarentene a scuola va risolta subito” (Di sabato 9 ottobre 2021) "La questione delle quarantene va risolta immediatamente, non possiamo perdere altro tempo: abbiamo fatto il necessario per la ripresa delle scuole, l'interpretazione di alcune Asl, le difficoltà e l'affanno che potrebbero vivere alcune uffici del ministero della Salute non possono inficiare quanto messo in atto per riportare gli alunni in classe". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) "Laquarantene vaimmediatamente, non possiamo perdere altro tempo: abbiamo fatto il necessario per la ripresascuole, l'interpretazione di alcune Asl, le difficoltà e l'affanno che potrebbero vivere alcune uffici del ministero della Salute non possono inficiare quanto messo in atto per riportare gli alunni in classe". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : sindacati pressing Roma, l'ultima mossa dell'assessore Coia (M5S): 'Assunzioni subito per prendere voti' Posti di lavoro da sbloccare, reclamati anche dai sindacati. Nel clima da fine impero, ai vertici ... L'ultimo pressing però non è andato a segno. Raggi, si sa, è arrivata quarta. A Coia è andata anche ...

Nuove pensioni, ora si parte con la riforma previdenziale Un via libera di fatto alla discussione con i sindacati che hanno messo subito in chiaro a cosa ... Insomma il pressing di Cgil, Cisl e Uil sul Governo è ormai iniziato. Ascoltati ieri in Commissione ...

Riforma della pensione, pressing dei sindacati: le proposte ContoCorrenteOnline.it Zaia: «È impossibile fare 300mila test ogni 48 ore, rischiamo il caos» VENEZIA - Sindacati e imprese vanno in pressing sulla Regione, che però passa la palla al Governo. Ecco com'è messa quella che Luca Zaia chiama «la partita del ...

Zaia: «È impossibile fare 300mila test ogni 48 ore» L'OBBLIGOVENEZIA Sindacati e imprese vanno in pressing sulla Regione, che però passa la palla al Governo. Ecco com'è messa quella che Luca Zaia chiama «la partita del Green pass»: a una ...

