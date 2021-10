Golf | Rafa Cabrera Bello torna in voga | è davanti all’Open di Spagna 2021 Scende Rahm | risalgono gli italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 9 ottobre 2021) Si è concluso il terzo giro all’Acciona Open de España presented by Madrid, ed are in zone alte è un nome che da oltre due anni quasi non si vedeva. Si tratta dello spagnolo, che a 37 anni cerca di cogliere la quarta vittoria sull’European Tour in carriera: per lui miglior giro di giornata in -7, con soli birdie, -18 totale e una leadership che potrebbe portarlo al primo successo nell’evento di casa, soltanto sfiorato nel 2019 con il secondo posto. Alle sue spalle il connazionale Adri Arnaus e il francese Julien Guerrier, entrambi a -15, con l’inglese Jack Senior a seguirli con -14. Più staccati tutti gli altri: nel gruppo dei quinti a -12, in particolare, c’è anche l’ex leader, l’olandese Wil Besseling. E quest’ultimo era ancora capoclassifica fino ai tre birdie in fila di ...