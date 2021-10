Gf Vip 6 | colpi di scena | nomination sorprendenti | notizia clamorosa per Amedeo

Advertising

Cateryna_78 : RT @Massimi35284923: Ma mi chiedo queste 'vip' hanno sempre colpi di fulmini verso milionari e mai per un operaio???? Chissa il perche.. #g… - Massimi35284923 : Ma mi chiedo queste 'vip' hanno sempre colpi di fulmini verso milionari e mai per un operaio???? Chissa il perche.. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip colpi

Siamo aifinali di questa ottava puntata del . In nomination ci sono Nicola Pisu, preferito dai ... Gf, i nominati I preferiti di questa settimana sono: Alex, Katia, Aldo, Manuel, Francesca e ...I siti e le riviste specializzate commentano le sue partite, le tv se lo contendono per interviste ecome l'ex presidente Bill Clinton lo invitano per il tè. Ma nel 2017, Tani e la famiglia non ...I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso della puntata serale trasmessa l'8 ottobre su Canale 5, Francesca Cipriani si è resa protagonista di un e ...Ieri sera 8 ottobre, in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 ricca di colpi di scena. Per i concorrenti protagonisti di questa edizione è stato tempo di ...