Fognini-Struff in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Fabio Fognini affronterà Jan-Lennard Struff al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. L’azzurro si prepara all’esordio sul cemento statunitense, nel contesto dell’importante torneo americano; dopo una buona prestazione a San Diego, sebbene caratterizzata negativamente dalla sconfitta in tre set per mano di Brandon Nakashima, il ‘pirata’ ligure è volenteroso di reagire. Struff ha superato brillantemente il primo turno, domando Daniel Elahi Galan in due set. Fognini sfavorito considerando la superficie, ma il talento dell’azzurro può indubitabilmente far la differenza. La sfida si svolgerà domenica 10 ottobre, seppur l’orario d’inizio non sia stato attualmente stabilito. La diretta ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Fabioaffronterà Jan-Lennardal secondo turno deldi. L’azzurro si prepara all’esordio sul cemento statunitense, nel contesto dell’importante torneo americano; dopo una buona prestazione a San Diego, sebbene caratterizzata negativamente dalla sconfitta in tre set per mano di Brandon Nakashima, il ‘pirata’ ligure è volenteroso di reagire.ha superato brillantemente il primo turno, domando Daniel Elahi Galan in due set.sfavorito considerando la superficie, ma il talento dell’azzurro può indubitabilmente far la differenza. La sfida si svolgerà domenica 10 ottobre, seppur l’d’inizio non sia stato attualmente stabilito. La...

