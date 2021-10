Fiori d’arancio per la coppia vip. La proposta dopo 9 anni d’amore in una cornice da sogno (Di sabato 9 ottobre 2021) Il video inizia con lei a bordo di una barca: i capelli ondulati, il vestito principesco, il lago di Como sullo sfondo. Lungo il percorso trova le scritte “Come in una favola”, “Tu mi fai cantare”, “Quel giorno si è avverato”. Raggiunge Luì che la aspetta, le sorride, si inginocchia, le porge l’anello: “Mi vuoi sposare?”. Lei dice “Sì” tra le lacrime. L’abbraccio, il bacio, il lieto fine apprezzatissimo dai fan. Che si complimentano, via social ovviamente lasciando migliaia di commenti sotto all’annuncio. dopo 9 anni di fidanzamento, dunque, la coppia più amata dai giovanissimi ha deciso di compiere il grande passo. Luì e Sofì si sposano. Meglio noti come i “Me contro Te”. Per chi non li conoscesse sono due giovani uniti dalla passione per i video, il loro canale YouTube è ormai attivo da diversi anni e conta quasi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Il video inizia con lei a bordo di una barca: i capelli ondulati, il vestito principesco, il lago di Como sullo sfondo. Lungo il percorso trova le scritte “Come in una favola”, “Tu mi fai cantare”, “Quel giorno si è avverato”. Raggiunge Luì che la aspetta, le sorride, si inginocchia, le porge l’anello: “Mi vuoi sposare?”. Lei dice “Sì” tra le lacrime. L’abbraccio, il bacio, il lieto fine apprezzatissimo dai fan. Che si complimentano, via social ovviamente lasciando migliaia di commenti sotto all’annuncio.di fidanzamento, dunque, lapiù amata dai giovanissimi ha deciso di compiere il grande passo. Luì e Sofì si sposano. Meglio noti come i “Me contro Te”. Per chi non li conoscesse sono due giovani uniti dalla passione per i video, il loro canale YouTube è ormai attivo da diversie conta quasi ...

