F1, Fernando Alonso: “Perez, Norris ed Hamilton ci attaccheranno, dovremo guardaci negli specchietti” (Di sabato 9 ottobre 2021) Fernando Alonso esprime ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1. L’iberico guarda già a domani, consapevole che non sarà facile restare nella Top5. Una buona Q3 ha permesso ad Alonso di collocarsi al sesto posto con il tempo di 1.23.443. L’iberico guadagna un posto sulla griglia di partenza grazie alla sanzione inflitta all’inglese Lewis Hamilton (Mercedes), penalizzato per aver cambiato una parte della power unit alla vigilai di questa manifestazione. Il due volte campione del mondo guarda all’evento di domani, consapevole di avere una monoposto inferiore rispetto agli altri. Il pioggia potrebbe cambiare le carte in tavola ed aiutare l’ex alfiere della Ferrari che al momento si colloca al decimo posto del Mondiale. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)esprime ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1. L’iberico guarda già a domani, consapevole che non sarà facile restare nella Top5. Una buona Q3 ha permesso addi collocarsi al sesto posto con il tempo di 1.23.443. L’iberico guadagna un posto sulla griglia di partenza grazie alla sanzione inflitta all’inglese Lewis(Mercedes), penalizzato per aver cambiato una parte della power unit alla vigilai di questa manifestazione. Il due volte campione del mondo guarda all’evento di domani, consapevole di avere una monoposto inferiore rispetto agli altri. Il pioggia potrebbe cambiare le carte in tavola ed aiutare l’ex alfiere della Ferrari che al momento si colloca al decimo posto del Mondiale. Il ...

