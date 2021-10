Dopo l'assalto alla Cgil i sindacati in scendono in piazza sabato 16 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - I segretari generali di Cgil, Cils e Uil hanno indetto una manifestazione “nazionale e antifascista” per sabato 16 ottobre a Roma, e chiedono lo scioglimento per legge di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste. "Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia”, affermano in una nota Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. "L'assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - I segretari generali di, Cils e Uil hanno indetto una manifestazione “nazionale e antifascista” per16a Roma, e chiedono lo scioglimento per legge di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste. ", Cisl e Uil organizzeranno16a Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia”, affermano in una nota Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. "L'squadristasede nazionale dellaè un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro enostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per ...

