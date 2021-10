Covid, in Russia 968 morti in 24 ore: il massimo da inizio pandemia (Di sabato 9 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore in Russia si sono registrati 968 decessi dovuti al Covid, il massimo in un giorno dall'inizio della pandemia. Lo riferisce la Tass citando il centro operativo nazionale anti - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 968 decessi dovuti al, ilin un giorno dall'della. Lo riferisce la Tass citando il centro operativo nazionale anti - ...

