Cosa distingue guerra fredda con l’Urss e pace fredda con la Cina

L'espressione "pace fredda" per indicare il confronto strategico fra gli Usa e la Cina è stata suggerita da Fareed Zakaria. Essa è strutturalmente molto diversa della "guerra fredda" con l'Urss. È molto più complessa. Le strategie per affrontarla devono essere globali: non solo militari, ma in primo luogo tecnologiche, economiche, finanziarie, politiche e anche infrastrutturali. La Bri sta modificando la geopolitica dell'intera Eurasia, influendo anche sul Mediterraneo allargato e sull'intera Africa. La globalizzazione dell'economia e le nuove tecnologie dell'informazione hanno unificato il pianeta. La crescita economica ha trasformato la Cina in uno Stato fondamentale dell'economia. Il confronto militare è almeno per ora regionale, ...

