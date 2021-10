CIV SS300, Vallelunga: vittoria e titolo tricolore per Vannucci in Gara 1 (Di sabato 9 ottobre 2021) Già grande favorito della vigilia, Matteo Vannucci ha definitivamente chiuso i giochi laureandosi campione italiano Supersport 300 dopo la grande vittoria in Gara 1 a Vallelunga . Il pilota toscano ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) Già grande favorito della vigilia, Matteoha definitivamente chiuso i giochi laureandosi campione italiano Supersport 300 dopo la grandein1 a. Il pilota toscano ...

