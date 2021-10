Ciro Priello imita Marco Mengoni a Tale E Quale Show 2021 e divide la giuria (Di sabato 9 ottobre 2021) Ciro Priello imita Marco Mengoni, e non è di certo una scelta facile. Come sottolineano dal tavolo dei giudici, l’ex stella di X Factor ha un’estensione vocale importante e vestire i suoi panni di artista richiede una preparazione adeguata. Per questo l’esibizione del leader dei The Jackal ha diviso la giuria, che comunque ha apprezzato la sua performance. Ciro Priello imita Marco Mengoni Ciro Priello imita Marco Mengoni e sceglie il singolo Ma Stasera, uscito nel giugno 2021 e quindi ancora fresco di pubblicazione. Come già detto, la voce del cantante di Ronciglione è peculiare, ma il leader dei ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 ottobre 2021), e non è di certo una scelta facile. Come sottolineano dal tavolo dei giudici, l’ex stella di X Factor ha un’estensione vocale importante e vestire i suoi panni di artista richiede una preparazione adeguata. Per questo l’esibizione del leader dei The Jackal ha diviso la, che comunque ha apprezzato la sua performance.e sceglie il singolo Ma Stasera, uscito nel giugnoe quindi ancora fresco di pubblicazione. Come già detto, la voce del cantante di Ronciglione è peculiare, ma il leader dei ...

