Cairo | “Giocatori via a zero? Da introdurre un indennizzo Grande potere ai procuratori”

"Ci sono giocatori che nascono dai vivai e capita che poi vadano via a zero. Non penso sia giusto, perché il club magari ci ha investito molto e dunque credo abbia diritto a una sorta di indennizzo. C'è una situazione che proprio durante la pandemia è diventata più grave; i giocatori che vanno in scadenza vogliono di più durante una fase di grande difficoltà per i club. Questo è paradosso e qui si inserisce il procuratore, che ti porta via il giocatore senza nessun guadagno per la società, la quale è molto penalizzata per via di soggetti che hanno un grande potere". Queste sono le considerazioni di un giudizioso Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni del 'Festival dello Sport', evento di scena a Trento.

