Testo di Kumite di Salmo | il primo singolo da Flop che racconta una relazione sbagliata

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Indic’è una delle tante sfumature che abbiamo incontrato nel nuovo disco. Il rapper sardo sarsi sfruttando tutte le potenzialità del suo flow: ora aggressivo e dalla lingua e penna taglienti, ora profondo e deciso, pronto a mettere a nudo le sue debolezze come di fronte a uno specchio. Lo ha fatto, in effetti, in una delle tante storie pubblicate su Instagram:è un disco concepito in due momenti ad alta tensione emozionale. La pandemia nelcaso, la fine dellacon la ex nel secondo. Maurizio Pisciottu non ha nascosto il suo ricorso agli psicofarmaci in un momento personale travagliato e di rottura, e se ascoltiamoci accorgiamo della sua umanità. Non proprio una ballata, perché le ballate di ...