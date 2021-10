Stadi, discoteche e musei. Ecco cosa prevede il decreto capienze. Sarà in vigore dall’11 ottobre e supera anche i limiti fissati dal Cts. Ingressi al 100% per cinema e teatri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fumata bianca in consiglio dei ministri. Ecco le nuove misure: posti coperti al 100 per cento in cinema e teatri, 60 per cento per i palazzetti dello sport e 75 per cento negli Stadi, 50 per cento per le discoteche al chiuso e 75 per cento per quelle all’aperto. Ovviamente in zona bianca. Le nuove capienze entreranno in vigore dall’11 ottobre. Dopo giorni ed ore di tensione in cui sembrava impossibile un accordo sulle modalità e le percentuali delle riaperture è arrivato finalmente l’accordo. Piena capienza per i luoghi di cultura, quindi, come cinema, teatri e Stadi. È questo l’orientamento del Cdm (qui la nota). Per le discoteche l’asticella è fissata al 50 per cento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fumata bianca in consiglio dei ministri.le nuove misure: posti coperti al 100 per cento in, 60 per cento per i palazzetti dello sport e 75 per cento negli, 50 per cento per leal chiuso e 75 per cento per quelle all’aperto. Ovviamente in zona bianca. Le nuoveentreranno in. Dopo giorni ed ore di tensione in cui sembrava impossibile un accordo sulle modalità e le percentuali delle riaperture è arrivato finalmente l’accordo. Piena capienza per i luoghi di cultura, quindi, come. È questo l’orientamento del Cdm (qui la nota). Per lel’asticella è fissata al 50 per cento ...

Ettore_Rosato : Cinema, teatri e luoghi di cultura al 100% di capienza, discoteche al 50, stadi al 75. Il governo allenta la strett… - team_world : Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teat… - Corriere : Via libera alla riaperture: da lunedì i cinema salgono al 100%, le discoteche al 50% e... - jokagp13 : RT @team_world: Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teatri. Nel… - Noe99s : RT @team_world: Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teatri. Nel… -