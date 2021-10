Pari opportunità: Draghi, ‘settore privato centrale per parità genere, dare l’esempio’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Voglio sottolineare il ruolo del settore privato nella promozione dell’uguaglianza di genere” poiché “le aziende possono aumentare le opportunità di formazione e la creazione di posti di lavoro per le donne a tutti i livelli. Puoi rafforzare l’offerta di assistenza familiare, sostenere le madri che lavorano e rimuovere gli ostacoli che trattengono le donne nella loro carriera. E tu puoi dare l’esempio, offrendo orientamento e supporto tecnico alle start up create da imprenditrici. Questo è ciò che le aziende possono fare. Ma il settore pubblico deve anche agire per creare condizioni favorevoli per sbloccare gli investimenti privati”. Così il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al Summit B20. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Voglio sottolineare il ruolo del settorenella promozione dell’uguaglianza di” poiché “le aziende possono aumentare ledi formazione e la creazione di posti di lavoro per le donne a tutti i livelli. Puoi rafforzare l’offerta di assistenza familiare, sostenere le madri che lavorano e rimuovere gli ostacoli che trattengono le donne nella loro carriera. E tu puoil’esempio, offrendo orientamento e supporto tecnico alle start up create da imprenditrici. Questo è ciò che le aziende possono fare. Ma il settore pubblico deve anche agire per creare condizioni favorevoli per sbloccare gli investimenti privati”. Così il premier Mariointervenendo in videocollegamento al Summit B20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

