Pallone d'Oro, cinque Azzurri tra i 30 finalisti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Effetto Euro 2020. Ci sono cinque calciatori italiani della nazionale azzurra tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro. La giuria del prestigioso riconoscimento istituito da France Football ha candidato Barella, Bonucci, Chiellini, Jorginho e Donnarumma che è in corsa anche per il premio Yashin riservato al miglior portiere. Era dal 2007 che non venivano nominati così tanti giocatori. Allora furono sette ma su 50 candidati. Il vincitore verrà proclamato il 29 novembre a Parigi. Nella lista tra gli altri Benzema, De Bruyne, Ronaldo, Foden, Haaland, Kane, N'Golo Kantè, Kjaer, Lewandowski, Lukaku, Lautaro Martinez, Mbappè, Messi, Modric, Neymar, Salah, Sterling e Suarez.

