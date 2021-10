Morte Martina Rossi, i due condannati chiedono andare ai servizi sociali (Di venerdì 8 ottobre 2021) I due condannati a tre anni per la tentata violenza sessuale di Martina Rossi in via definitiva dalla Cassazione chiederanno l’affidamento in prova ai servizi sociali. Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due trentenni aretini di Castiglion Fibocchi, come ha precisato il difensore di Vanneschi, l’avvocato Stefano Buricchi, avranno 30 giorni di tempo per chiedere l’affidamento ai servizi sociali. Dopo la sentenza emessa ieri sera dalla Suprema Corte, questa mattina è stato notificato ad Albertoni e Vanneschi il decreto che prevede la sospensione della pena in attesa che venga disposta la modalità di espiazione della condanna alternativa alla detenzione in carcere. Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni sono stati condannati per tentata violenza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) I duea tre anni per la tentata violenza sessuale diin via definitiva dalla Cassazione chiederanno l’affidamento in prova ai. Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due trentenni aretini di Castiglion Fibocchi, come ha precisato il difensore di Vanneschi, l’avvocato Stefano Buricchi, avranno 30 giorni di tempo per chiedere l’affidamento ai. Dopo la sentenza emessa ieri sera dalla Suprema Corte, questa mattina è stato notificato ad Albertoni e Vanneschi il decreto che prevede la sospensione della pena in attesa che venga disposta la modalità di espiazione della condanna alternativa alla detenzione in carcere. Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni sono statiper tentata violenza ...

