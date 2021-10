Mediaset cambia programmazione domenica | “Amici” e “Verissimo” non vanno in onda

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Lanon trova pace in questa nuova stagione. Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso un altro comunicato stampa dalla rete televisiva in cui veniva annunciato un altromento dovuto al prossimo impegno della Nazionale di calcio. Quest’anno il palinsesto aveva già subito qualche variazione in fase di assestamento iniziale. Dopo l’eliminazione dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset cambia

La Nation Leaguei palinsesti: Verissimo e Amici non vanno in onda domenica. Ecco tutte le modifiche. Varia quindi la programmazione pomeridiana di Canale 5 di domenica 10 ottobre 2021. leggi anche > ...AGGIORNAMENTO: come apprendiamo da comunicazioneufficiale lo speciale di Amici 21 per questa settimanagiorno. Il talent non andrà in onda domenica 10 ottobre ma lunedì 11 al posto di Uomini e Donne, a causa della partita della ...Amici 21, Mediaset prende una decisione che lascia interdetti i fan: l'annuncio scatena le proteste nei commenti, ecco perché.Ritornata da qualche settimana in televisione la nuova edizione del programma Pomeriggio Cinque. Ecco tutte le informazioni e novità.