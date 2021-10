LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, Hamilton e Verstappen iniziano la loro sfida (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Buongiorno e benvenuti a Istanbul! Tra 45 minuti prenderà il via il fine settimana del GP di Turchia Come seguire le prove libere e l’intero weekend in tv – La presentazione del GP Turchia – Numeri e statistiche del GP Turchia – Le gomme scelte da Pirelli per il GP Turchia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Istanbul piloti e team saranno a lavoro per trovare la quadra nel più breve tempo possibile. A tenere banco sarà il confronto iridato tra il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen, separati da appena due punti ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.45 Buongiorno e benvenuti a Istanbul! Tra 45 minuti prenderà il via il fine settimana del GP diCome seguire le prove libere e l’intero weekend in tv – La presentazione del GP– Numeri e statistiche del GP– Le gomme scelte da Pirelli per il GPBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove libere del GP di, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Istanbul piloti e team saranno a lavoro per trovare la quadra nel più breve tempo possibile. A tenere banco sarà il confronto iridato tra il britannico Lewise l’olandese Max, separati da appena due punti ...

