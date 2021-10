L'Isis fa strage a Kunduz, oltre 80 morti nella moschea (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un attentato suicida targato Isis ha fatto strage tra i fedeli di una moschea sciita di Kunduz, nel nordest del martoriato Afghanistan, segnando un drammatico record di sangue dalla partenza delle truppe Usa e alleate dal Paese. Un kamikaze imbottito di esplosivo - due secondo altre fonti - si è fatto esplodere all’ora di punta all’interno della moschea Said Abad, nel bel mezzo della preghiera del venerdì. Il bilancio provvisorio, destinato tragicamente a salire, è di almeno 80 morti e oltre 100 feriti, molti dei quali “in gravi condizioni”. All’interno della struttura, situata in un quartiere della comunità sciita degli Hazara, al momento dell’esplosione si trovavano “almeno 300 fedeli”, hanno riportato i media locali. Terrificanti le immagini pubblicate sui social: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un attentato suicida targatoha fattotra i fedeli di unasciita di, nel nordest del martoriato Afghanistan, segnando un drammatico record di sangue dalla partenza delle truppe Usa e alleate dal Paese. Un kamikaze imbottito di esplosivo - due secondo altre fonti - si è fatto esplodere all’ora di punta all’interno dellaSaid Abad, nel bel mezzo della preghiera del venerdì. Il bilancio provvisorio, destinato tragicamente a salire, è di almeno 80100 feriti, molti dei quali “in gravi condizioni”. All’interno della struttura, situata in un quartiere della comunità sciita degli Hazara, al momento dell’esplosione si trovavano “almeno 300 fedeli”, hanno riportato i media locali. Terrificanti le immagini pubblicate sui social: ...

