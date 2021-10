Juventus, ti serve davvero Pogba? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le dichiarazioni di Pogba fanno battere il cuore dei tifosi. La Juventus ora può sognare, ma può permettersi di farlo? Al termine della semifinale di Nations League tra Francia e Belgio Paul Pogba ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno subito infiammato il cuore dei tifosi. La Juventus ora può davvero sognare in grande. Le dichiarazioni del calciatore “La Juventus? Parlo sempre con i miei ex compagni. A Torino si sta bene. Ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto – ha dichiarato il francese ai microfoni di Mediaset – voglio finire la stagione nel migliore dei modi, poi vedremo. Ma a Torino sto bene. Parlo spesso con i miei vecchi compagni, come Paulo Dybala“. Il contratto di Pogba Attualmente Pogba percepisce uno ... Leggi su zon (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le dichiarazioni difanno battere il cuore dei tifosi. Laora può sognare, ma può permettersi di farlo? Al termine della semifinale di Nations League tra Francia e Belgio Paulha rilasciato delle dichiarazioni che hanno subito infiammato il cuore dei tifosi. Laora puòsognare in grande. Le dichiarazioni del calciatore “La? Parlo sempre con i miei ex compagni. A Torino si sta bene. Ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto – ha dichiarato il francese ai microfoni di Mediaset – voglio finire la stagione nel migliore dei modi, poi vedremo. Ma a Torino sto bene. Parlo spesso con i miei vecchi compagni, come Paulo Dybala“. Il contratto diAttualmentepercepisce uno ...

