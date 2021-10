Jennifer Aniston svela il suo prodotto preferito per capelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) I segreti delle celebrità sono infiniti, ma quando si tratta dei loro evergreen beauty, in molti preferiscono condividere anziché nascondere. E Jennifer Aniston, che ha fatto dei suoi capelli un vero e proprio trend negli anni ’90, ha svelato di quale prodotto non può fare a meno. O meglio, è stato il suo leggendario hair stylist a svelare l’arcano. Tutto ha avuto inizio con Friends, sitcom popolarissima degli anni ’90 dove il personaggio della Aniston ha lanciato una vera e propria moda che risponde al nome di Rachel Cut. Un taglio di capelli iconico, scalato e di altezza media, che ha conquistato l’interesse del mondo intero. E il merito va a Chris McMillan, che la segue sin da allora. View this post on ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 ottobre 2021) I segreti delle celebrità sono infiniti, ma quando si tratta dei loro evergreen beauty, in molti preferiscono condividere anziché nascondere. E, che ha fatto dei suoiun vero e proprio trend negli anni ’90, hato di qualenon può fare a meno. O meglio, è stato il suo leggendario hair stylist are l’arcano. Tutto ha avuto inizio con Friends, sitcom popolarissima degli anni ’90 dove il personaggio dellaha lanciato una vera e propria moda che risponde al nome di Rachel Cut. Un taglio diiconico, scalato e di altezza media, che ha conquistato l’interesse del mondo intero. E il merito va a Chris McMillan, che la segue sin da allora. View this post on ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Aniston Jake Gyllenhaal su Jennifer Aniston: 'Scene di sesso con lei una tortura' 'Ero giovane e avevo da tempo una cotta per lei' . A parlare è Jake Gyllenhaal, che in un'intervista a The Howard Stern Show, ha raccontato la sua prima esperienza sul set con Jennifer Aniston. Siamo nel 2002 e l'attrice, all'apice della fama grazie al ruolo di Rachel Green in 'Friends', è tra le donne più desiderate di Hollywood. La carriera di Jake aveva iniziato a ...

Meghan Markle news: moglie di Harry lancia il suo brand beauty Rihanna ha fatto da apripista, seguita da Lady Gaga, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, ecc. L'ultima in ordine di tempo che potrebbe "cedere" a questa tendenza è nientemeno che la ...

Jake Gyllenhaal: «Le scene di sesso con Jennifer Aniston? Una tortura» Vanity Fair Italia I Foo Fighters fanno visita a The Morning Show: Jennifer Aniston commossa I Foo Fighters hanno fatto visita a Jennifer Aniston sul set di The Morning Show. L'attrice non è riuscita a trattenere le lacrime.

Jake Gyllenhaal confessa; avevo una cotta per Jennifer Aniston Jake Gyllenhaal è stato di recente ospite del programma The Howard Stern Show durante il quale si è lasciato andare a ricordi adolescenziali, confessando di essersi preso una sbandata per la desiderat ...

