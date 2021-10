Inter, vicino il rinnovo di un top: le tempistiche! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il rinnovo di Nicolò Barella con l’Inter è ad un passo, a dirlo è Giuseppe “Beppe” Marotta. Il dirigente sportivo nerazzurro, al Festival dello Sport, lo ha confermato. Nicolò Barella, centrocampista dell?Inter e della Nazionale italiana A riportare la notizia è Nicolò Schira attraverso un tweet: Beppe #Marotta al Festival dello Sport conferma: “Il rinnovo di Nicolò #Barella con l’#Inter arriverà presto”. #calciomercato https://t.co/mM57La5tai— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2021 Il centrocampista, in scadenza di contratto nel 2024, sarebbe corteggiato da diversi club ma il calciatore vuole restare a Milano. TI PUÒ InterESSARE ANCHE: Inter e Juventus sullo stesso obiettivo di mercato: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildi Nicolò Barella con l’è ad un passo, a dirlo è Giuseppe “Beppe” Marotta. Il dirigente sportivo nerazzurro, al Festival dello Sport, lo ha confermato. Nicolò Barella, centrocampista dell?e della Nazionale italiana A riportare la notizia è Nicolò Schira attraverso un tweet: Beppe #Marotta al Festival dello Sport conferma: “Ildi Nicolò #Barella con l’#arriverà presto”. #calciomercato https://t.co/mM57La5tai— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2021 Il centrocampista, in scadenza di contratto nel 2024, sarebbe corteggiato da diversi club ma il calciatore vuole restare a Milano. TI PUÒESSARE ANCHE:e Juventus sullo stesso obiettivo di mercato: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ...

