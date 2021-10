Flat Tax Partite IVA: cosa cambia con la riforma fiscale? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non c’è traccia della Flat tax dei forfettari nel testo della legge delega di riforma fiscale (approvata nei giorni scorsi creando, tra l’altro, qualche tensione tra il Premier Draghi e la Lega). Flat Tax Partite IVA cosa cambia? Per ora, come ormai noto, spazio al riordino dell’IRPEF ma nessun riferimento sull’evoluzione del regime forfetario, cosa che farebbe ipotizzare che la “tassa piatta” resterà invariata. Di contro, c’è da registrare che la volontà di ridurre le variazione eccessiva delle aliquote indurrebbe a pensare, invece, ad una revisione della Flat tax. Come riporta il portale Pmi.it, una volta completata la riforma fiscale (con i decreti legislativi), si capiranno le sorti della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non c’è traccia dellatax dei forfettari nel testo della legge delega di(approvata nei giorni scorsi creando, tra l’altro, qualche tensione tra il Premier Draghi e la Lega).TaxIVA? Per ora, come ormai noto, spazio al riordino dell’IRPEF ma nessun riferimento sull’evoluzione del regime forfetario,che farebbe ipotizzare che la “tassa piatta” resterà invariata. Di contro, c’è da registrare che la volontà di ridurre le variazione eccessiva delle aliquote indurrebbe a pensare, invece, ad una revisione dellatax. Come riporta il portale Pmi.it, una volta completata la(con i decreti legislativi), si capiranno le sorti della ...

Advertising

Roby86238040 : @matteosalvinimi Non mi riconosco più in questa lega.. perché all’ingresso in questo governo non ha chiesto con for… - insiemeadonzel : RT @alfredodattorre: Alla fine #Salvini è riuscito a mediare con #Draghi. È vero, ha dovuto cedere su flat tax, progressività fiscale e rev… - alfredodattorre : Alla fine #Salvini è riuscito a mediare con #Draghi. È vero, ha dovuto cedere su flat tax, progressività fiscale e… - anderskort : @matteosalvinimi @GianandreaGaian ma la flat tax progressiva (!?) e l'eliminazione delle accise sui carburanti ??????… - Ted0foro : @the_highsparrow Anche io, ma la riforma fiscale che vuole Calenda è più progressiva di quella di Bersani, avendo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Flat Tax Gusmeroli: 'Vogliamo rimanere al governo, ma riforma del catasto vuol dire aumento delle tasse' ... "Una volta che riceveremo le dovute rassicurazioni da parte di Draghi sul fatto che non ci saranno mai aumenti delle tasse per quanto riguarda Iva e Irpef, e che verrà mantenuta la mini flat tax, ...

Salvini e Draghi, i nodi: Fisco, catasto, cartelle esattoriali (e Quota 100) Lega che, ricordiamo, ha a cuore la 'flat tax' e i regimi forfettari per le partite Iva. Inoltre, una possibile critica della Lega riguarda i consumi che stanno ripartendo: ritoccare l'Iva potrebbe ...

Forfettario in Riforma Fiscale: cosa cambia per la flat tax delle Partite IVA PMI.it Flat Tax Partite IVA: cosa cambia con la riforma fiscale? Non c’è traccia della flat tax dei forfettari nel testo della legge delega di riforma fiscale (approvata nei giorni scorsi creando, tra l’altro, qualche tensione tra il Premier Draghi e la Lega ). Per ...

Governo, schiarita Salvini-Draghi: torna il sereno in Cdm Un incontro che Palazzo Chigi e la Lega hanno definito all'unisono 'cordiale'. Salvini poi fa sapere che con Draghi ci saranno incontri settimanali. La Lega, dopo lo strappo di martedì sul decreto del ...

... "Una volta che riceveremo le dovute rassicurazioni da parte di Draghi sul fatto che non ci saranno mai aumenti delle tasse per quanto riguarda Iva e Irpef, e che verrà mantenuta la mini, ...Lega che, ricordiamo, ha a cuore la '' e i regimi forfettari per le partite Iva. Inoltre, una possibile critica della Lega riguarda i consumi che stanno ripartendo: ritoccare l'Iva potrebbe ...Non c’è traccia della flat tax dei forfettari nel testo della legge delega di riforma fiscale (approvata nei giorni scorsi creando, tra l’altro, qualche tensione tra il Premier Draghi e la Lega ). Per ...Un incontro che Palazzo Chigi e la Lega hanno definito all'unisono 'cordiale'. Salvini poi fa sapere che con Draghi ci saranno incontri settimanali. La Lega, dopo lo strappo di martedì sul decreto del ...