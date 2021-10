Esce oggi su Youtube il videoclip ufficiale di Babylon Rosso Fuego (Di venerdì 8 ottobre 2021) Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 1 ottobre, Esce oggi su Youtube il videoclip ufficiale di Babylon Rosso Fuego, il nuovo singolo del rapper, cantautore e scrittoreDesperado Rain per la label Atelier 71. Dopo diversi anni di assenza dalla scena, l’artista italo-marocchino torna con un nuovo brano dal concept fresco e ricco di tematiche che anticipa il suo nuovo album “Le Avventure di Victor Sugo“, previsto in uscita questo autunno. Babylon Rosso Fuego, con le sue liriche e le tinte urban che ne avvolgono il significato, è un inno alla consapevolezza e alla autodisciplina come elementi fondamentali per raggiungere i traguardi personali. Una riflessione notturna, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 ottobre 2021) Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 1 ottobre,suildi, il nuovo singolo del rapper, cantautore e scrittoreDesperado Rain per la label Atelier 71. Dopo diversi anni di assenza dalla scena, l’artista italo-marocchino torna con un nuovo brano dal concept fresco e ricco di tematiche che anticipa il suo nuovo album “Le Avventure di Victor Sugo“, previsto in uscita questo autunno., con le sue liriche e le tinte urban che ne avvolgono il significato, è un inno alla consapevolezza e alla autodisciplina come elementi fondamentali per raggiungere i traguardi personali. Una riflessione notturna, ...

