Disastro di Linate | il tema della sicurezza nei trasporti è fin troppo ricorrente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quello di vent’anni fa aè stato il peggioraereostoria italiana. I numeri delle vittime sono impressionanti: 104 passeggeri del volo Sas, 6 componenti dell’equipaggio, 2 passeggeri del velivolo Cessna che gli tagliò la pista, 4 lavoratoriSea. Il processo, iniziato il 20 novembre 2002, si è chiuso dopo sei anni. Il 20 febbraio 2008 la Cassazione ha confermato 5 condanne: peraviatorio colposo e per omicidio plurimo colposo furono condannati a 6 anni e 6 mesi Sandro Gualano, ex amministratore delegato dell’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (Enav), e a 3 anni l’uomo radar Paolo Zacchetti. Fabio Marzocca, ex direttore generale di Enav, ha patteggiato in appello 4 anni e 4 mesi chiedendo l’affidamento ai servizi sociali. Tre anni di reclusione, infine, per Antonio ...