Dayane Mello abusata al reality, altro dramma. Nego do Borel scomparso: "Ritrovato, in condizioni disperate" (Di venerdì 8 ottobre 2021) "In condizioni disastrose". Il caso Dayane Mello, la modella brasiliana famosissima in Italia per aver partecipato al Grande Fratello Vip, si arricchisce di un nuovo drammatico tassello. Dayane sarebbe stata vittima di un vero e proprio abuso sessuale sul set de La Fazenda, reality brasiliano corrispettivo della nostra La Fattoria. Protagonista della molestia, definibile un vero e proprio stupro, il cantante Nego do Borel, squalificato tra mille imbarazzi per aver approfittato sessualmente della Mello una sera in cui la modella era visibilmente incapace di intendere e di volere a causa del troppo alcool ingerito. Fuori dallo show, Nego ha respinto ogni accusa arrivando a minacciare di togliersi la vita ...

