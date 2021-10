Cosa sapere su Daniela Goggi, chi è la sorella minore della mitica Loretta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Daniela Goggi, è la sorella minore di Loretta ha avuto un talento artistico pazzesco, questo le è valso una importante carriera nel mondo dello spettacolo e della musica italiana. Daniela Goggi, chi è la sorella della celebre cantante e attrice Loretta (Getty Images)La sorella piccola di Loretta è stata uno dei volti di punta per molti anni, è stata una cantante e showgirl, nasce a Roma il 21 Luglio 1953 diventerà una cantante attrice e conduttrice tv. Coltiva la passione per la musica grazie a suo padre, studierà canto e composizione per poi seguire all’età di 9 anni la fiction David Copperfield e fare una comparsa come attrice. Durante gli anni ’70 ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021), è ladiha avuto un talento artistico pazzesco, questo le è valso una importante carriera nel mondo dello spettacolo emusica italiana., chi è lacelebre cantante e attrice(Getty Images)Lapiccola diè stata uno dei volti di punta per molti anni, è stata una cantante e showgirl, nasce a Roma il 21 Luglio 1953 diventerà una cantante attrice e conduttrice tv. Coltiva la passione per la musica grazie a suo padre, studierà canto e composizione per poi seguire all’età di 9 anni la fiction David Copperfield e fare una comparsa come attrice. Durante gli anni ’70 ...

