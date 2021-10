Clima | Mattarella | “Basta ambiguità | è ora di agire Serve il massimo sforzo per ridurre le emissioni nocive”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Non è più tempo die distinguo, è ora disubito. Bisogna garantire ilper raggiungere e superare gli obiettivi delle riduzioni previste. La prossima Cop26 sarà uno spartiacque e ne dobbiamo essere consapevoli. Non è ammesso distrarsi”. Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio, alla conferenza “Incontri con l’Africa”. “Il continente africano deve far sentire alta la sua voce. La produzione di energia pulita e la sua distribuzione sono fondamentali per l’Africa”, ha aggiunto il capo di Stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.