Camera | Lupi Nci | ‘bene Fontana ora riaprire Transatlantico’

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Siamo molto contenti che il nostro appello per la riapertura del Transatlantico ai giornalisti e per il ritorno alla normalità dell’Aula sia stato accolto dal Questore Gregorio”. Così il presidente di Noi con l’Italia e vicepresidente del gruppo Misto allaMaurizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...die Senato - nella loro autodichia - di allinearsi alle stesse disposizioni che valgono per tutti i luoghi di lavoro. Oggi da ultimo è tornato a sollecitare la riapertura, Maurizio: 'E' ......die Senato - nella loro autodichia - di allinearsi alle stesse disposizioni che valgono per tutti i luoghi di lavoro. Oggi da ultimo è tornato a sollecitare la riapertura, Maurizio: "E' ...Roma, 8 ott. "Siamo molto contenti che il nostro appello per la riapertura del Transatlantico ai giornalisti e per il ritorno alla normalità dell'Aula sia stato ...Si riaprono le porte del Transatlantico. Entro la fine di ottobre, al più tardi a novembre: questo il timing su cui si sta lavorando, apprende l’Adnkronos. L’obiettivo dei questori di Montecitorio è q ...