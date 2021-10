Cairo | «Mihajlovic al Torino? Ecco come mi è venuta l’idea»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Urbano, presidente del Toro e di RCS, ha parlato di Sinisadal palco del Festival dello Sport Urbanoha parlato dell’approdo di Sinisaaldurante il Festival dello Sport a Trento. «Io ho sempre stimato Sinisa, sia da calciatore che da allenatore epersona. Quando è stato esonerato al Milan, noi avevamo Ventura che dopo 5 anni di Toro aveva avuto la possibilità di andare in Nazionale. A me e Petrachi èche poteva essere l’allenatore giusto, è stato fatto tutto in grande velocità. Il primo anno è andato molto bene, con vittorie spumeggianti e importanti. Belotti ha fatto 26 gol, Iago Falque 12. Gioco dinamico e all’attacco. Poi c’è stata la campagna invernale con il ...

Contro il Genoa, l'ex allenatore della Sampdoria, Sinisa Mihajlovic non avrà a disposizione ...il via alle 15 anzichè alle 14.30

Urbano Cairo, presidente del Toro e di RCS, ha parlato di Sinisa Mihajlovic dal palco del Festival dello Sport Urbano Cairo ha parlato dell'approdo di Sinisa Mihajlovic al Torino durante il Festival d ...Il presidente di Rcs: "È stata un'estate favolosa per gli azzurri. Il Festival è imperdibile, il digitale lo rende più internazionale"