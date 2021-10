Cade albero su auto in transito a Roma, nessun ferito (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un grosso albero è caduto stamattina su un'auto in transito a Roma. E' accaduto in via del Pigneto. A quanto riferito dai pompieri, non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un grossoè caduto stamattina su un'in. E' accaduto in via del Pigneto. A quanto ridai pompieri, non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla ...

