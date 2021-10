(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tra le novità di quest’anno all’interno del cast dicon lec’è anche Rosalba Pippa, alias. La cantante ha infatti lasciato il posto di insegnante di canto di Amici a Lorella Cuccarini, trasferitasi dalla cattedra di ballo. Ad occupare quest’ultima invece un inedito – e super richiesto da Maria De Filippi – Raimondo Todaro. Tra l’altro, Raimondo era stato criticato anche per il modo in cui aveva lasciato la trasmissione di Milly Carlucci per dedicarsi al talent show di Canale 5. Ma una nuova edizione dicon leè pronta ad aprire i battenti e la notizia dell’arrivo diha portato una ventata di freschezza al format di Rai Uno. A quanto pare la padrona di casa, avrebbe voluto talmente tanto la cantante all’interno del cast che avrebbe accettato ...

Advertising

etheregasly : @iamrobertomonti *inserire meme di arisa che urla contro simona ventura* -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa inserire

Tv Fanpage

... quindi ha cercato ditutto quello che sappiamo fare meglio: salti, giri, pezzi super ... La vediamo ballare nei video di "Look at her now" di Selena Gomez (2019) e "Psyco" di(2021): tra ...Sul palcoè accompagnata dal pianista Giuseppe "Gioni Barbera" e dal poliedrico Jason Rooney ...i propri dati anagrafici. È possibile prenotare fino a due posti per evento. Ad avvenuta ...Arisa fa inserire una particolare clausola nel suo contratto con Ballando con le stelle (e c’entra l’ex fidanzato Andrea Di Carlo). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Pare che pur di avere la cantante nel cast della prossima edizione Milly Carlucci abbia assecondato una serie di bizzarre richieste da parte di Arisa ...