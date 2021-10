What If…?, era previsto uno spin-off con Chadwick Boseman (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gli autori di What If...? avevano pensato a uno spin-off con la voce di Chadwick Boseman, sempre nei panni di Star-Lord T'Challa. Gli autori di What If...? avevano pensato a uno spin-off con la voce di Chadwick Boseman, sempre nei panni di Star-Lord T'Challa. Lo hanno confermato in un'intervista concessa a Variety, svelando anche che non sentiremo Boseman nella seconda stagione (prevista per l'estate 2022 in streaming su Disney+), la cui lavorazione è iniziata dopo la morte dell'attore. Dice il regista Bryan Andrews: "Avevamo dei piani per dare a Star-Lord T'Challa una serie tutta sua. Eravamo tutti molto intrigati dall'idea. E so che anche Chadwick avrebbe adorato la cosa." Il protagonista di Black Panther, infatti, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gli autori diIf...? avevano pensato a uno-off con la voce di, sempre nei panni di Star-Lord T'Challa. Gli autori diIf...? avevano pensato a uno-off con la voce di, sempre nei panni di Star-Lord T'Challa. Lo hanno confermato in un'intervista concessa a Variety, svelando anche che non sentiremonella seconda stagione (prevista per l'estate 2022 in streaming su Disney+), la cui lavorazione è iniziata dopo la morte dell'attore. Dice il regista Bryan Andrews: "Avevamo dei piani per dare a Star-Lord T'Challa una serie tutta sua. Eravamo tutti molto intrigati dall'idea. E so che ancheavrebbe adorato la cosa." Il protagonista di Black Panther, infatti, ...

