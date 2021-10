Ultime Notizie Roma del 07-10-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la presidenza già chiesto a tutti i ministeri ulteriori provvedimenti necessari per semplificare gli iter dei singoli progetti e del Piano molti sono già arrivati e presto ci sarà un altro provvedimento con altre semplificazioni ha detto il premier Mario Draghi annunciando un nuovo ricoveri e aggiungendo che un provvedimento sulla concorrenza è previsto in un consiglio dei ministri nelle prossime due settimane diciamo ha detto entro il mese di ottobre credo capienza arriva in consiglio dei ministri manca un accordo sull’apertura delle discoteche per Salvini il 35% una presa in giro per il Sottosegretario alla salute Andrea Costa arriverebbe un segnale di riapertura e ripartenza alle associazioni di categoria sono pronte a scendere in piazza così Meglio non ...