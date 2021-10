Traffico Roma del 07-10-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Luceverdeveri trovati in studio Tiziano rimondi sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria e Pina code poi in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Tor Cervara Raccordo Anulare e te la porto una cioè la tangenziale est In quest’ultima direzione lavori su via Flaminia prossimità del raccordo anulare si transita su carreggiata ridotta inevitabili ripercussioni per ilnelle due direzioni code Prati persu via Cassia tra via dei Due Ponti al Raccordo Anulare nelle due direzioni anche su via Aurelia Ci sono code in uscita la città da via Aurelia Antica a Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale ...