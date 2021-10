Star in the Star: ecco chi sono i cantanti giunti in semifinale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Star in the Star, questa sera nuovo atteso appuntamento con lo show di Canale 5: attesa di conoscere chi sono i veri protagonisti della gara Star in the StarC’è attesa questa sera per la semifinale di Star in the Star, lo show di Canale 5 dove personaggi famosi ne interpretano altri, big della musica. sono quattro i concorrenti rimasti in gara e oltre a conoscere chi approderà in finale c’è anche la curiosità di sapere chi interpreta chi, chi sono i personaggi famosi che vestono i panni degli artisti. In gara ci sono gli interpreti di Claudio Baglioni, Pino Daniele, Loredana Bertè e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021)in the, questa sera nuovo atteso appuntamento con lo show di Canale 5: attesa di conoscere chii veri protagonisti della garain theC’è attesa questa sera per ladiin the, lo show di Canale 5 dove personaggi famosi ne interpretano altri, big della musica.quattro i concorrenti rimasti in gara e oltre a conoscere chi approderà in finale c’è anche la curiosità di sapere chi interpreta chi, chii personaggi famosi che vestono i panni degli artisti. In gara cigli interpreti di Claudio Baglioni, Pino Daniele, Loredana Bertè e ...

