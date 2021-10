Simson | entro fine anno riforma del mercato Ue del gas

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Commissione europea proporrà una, deldel gas nell'Ueladell'. Lo ha annunciato la commissaria all'Energia Kadri, intervenendo in un dibattitto nella sessione plenaria del dell'Europarlamento oggi a Strasburgo, sul tema "Soluzioni europee all'aumento dei prezzi dell'energia per imprese e consumatori: il ruolo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e la necessità di contrastare la povertà energetica".

... in audizione al Parlamento Europeo, la commissaria UE all'energia Kadriha detto oggi che '... 'fine anno - ha detto poi - proporremo una riforma del mercato del gas. E rivedremo in quel ...La Commissione europea proporrà una riforma, del mercato del gas nell'Uela fine dell'anno. Lo ha annunciato la commissaria all'Energia Kadri, intervenendo in un dibattitto nella sessione plenaria del dell'Europarlamento oggi a Strasburgo, sul tema 'Soluzioni ...Lo speciale Treehouse of Horror XXXII della serie I Simpson proporrà anche una parodia di Parasite, ecco le immagini. La serie I Simpson offrirà una parodia del film Parasite all'interno dello special ...'Altre idee sono state avanzate dagli Stati membri e dagli europarlamentari, come forme di acquisto congiunto di riserve di gas di emergenza: le stiamo analizzando tutte', ha aggiunto. 'Questo shock d ...