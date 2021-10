Salvini parla con Giorgetti, poi vede Draghi: "No aumento tasse messo per iscritto" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Incontro fra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario della Lega, Matteo Salvini, prima del Consiglio dei ministri. Il colloquio era stato preceduto dal confronto, tutto interno alla Lega, fra Salvini e il numero due Giancarlo Giorgetti. “Se votiamo in cdm? Non lo so, ora vediamo...” ha detto ai cronisti il ministro dello Sviluppo economico. “Incontrerò Draghi a breve” aveva detto stamattina a Rtl 102.5 lo stesso Salvini. La sua richiesta principale è una garanzia “autografata” sulla riforma fiscale: “Se l’obiettivo mio e di Draghi è comune, e a parole lo è, mettiamolo per iscritto. Lasciamo per iscritto a chi arriverà dopo che non aumentano le tasse agli italiani”. Perché, spiega il leader leghista, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Incontro fra il Presidente del Consiglio Marioe il segretario della Lega, Matteo, prima del Consiglio dei ministri. Il colloquio era stato preceduto dal confronto, tutto interno alla Lega, frae il numero due Giancarlo. “Se votiamo in cdm? Non lo so, ora vediamo...” ha detto ai cronisti il ministro dello Sviluppo economico. “Incontreròa breve” aveva detto stamattina a Rtl 102.5 lo stesso. La sua richiesta principale è una garanzia “autografata” sulla riforma fiscale: “Se l’obiettivo mio e diè comune, e a parole lo è, mettiamolo per. Lasciamo pera chi arriverà dopo che non aumentano leagli italiani”. Perché, spiega il leader leghista, ...

Advertising

ilfoglio_it : Salvini ordina ai suoi ministri di disertare il Cdm sulla delega fiscale che viene approvato anche senza la Lega. O… - Agenzia_Ansa : 'Morisi mi ha distrutto la vita, la droga dello stupro l'ho avuta da lui'. Parla il 20enne romeno coinvolto nel cas… - marisa_s_43 : RT @HuffPostItalia: Salvini parla con Giorgetti, poi vede Draghi: 'No aumento tasse messo per iscritto' - HuffPostItalia : Salvini parla con Giorgetti, poi vede Draghi: 'No aumento tasse messo per iscritto' - Adaaaaaaaaa5 : @Noiconsalvini Ma quante palle racconti ,Draghi non si chiama Salvini, lui è una persona seria ,noi italiani ci c… -