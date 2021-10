Quanti soldi possiede Elettra Lamborghini? Cifre sbalorditive (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra la sua attività professionale e l’eredità di famiglia, il patrimonio di Elettra Lamborghini vede Cifre stellari. Ecco a quanto ammonta. Elettra Lamborghini (Getty Images)Elettra Lamborghini è diventata famosa in Italia grazie alla sua partecipazione nel docu-reality Riccanza, la trasmissione di MTV. Solo il nome del programma dovrebbe farci capire che il patrimonio dell’ereditiera più famosa nella penisola non se ne vedono tutti i giorni. La nota cantante, famosa principalmente tra i più giovanissimi, è la nipote di Ferruccio Lamborghini, il fondatore della nota azienda di auto di lusso. I suoi genitori Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini hanno cercato di darle il meglio e non farle mancare mai ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra la sua attività professionale e l’eredità di famiglia, il patrimonio divedestellari. Ecco a quanto ammonta.(Getty Images)è diventata famosa in Italia grazie alla sua partecipazione nel docu-reality Riccanza, la trasmissione di MTV. Solo il nome del programma dovrebbe farci capire che il patrimonio dell’ereditiera più famosa nella penisola non se ne vedono tutti i giorni. La nota cantante, famosa principalmente tra i più giovanissimi, è la nipote di Ferruccio, il fondatore della nota azienda di auto di lusso. I suoi genitori Luisa Peterlongo e Toninohanno cercato di darle il meglio e non farle mancare mai ...

Advertising

inverso_l : @fattoquotidiano Non è una questione di quanti soldi ci metti, se tante aree del Paese faticano a creare servizi e… - umanesimo : @pulmino_popi voglio sapere quanti soldi fanno i qazzari novax che sparano bufale ogni giorno - anna21430786 : @spighissimo Quanti soldi avete preso? Ma dovete rispondere se avete fegato - AngeloMietitore : @Agenzia_Ansa falso. la pandemia era in netto calo ovunque, ben prima delle vaccinazioni. le prove sono in tutti i… - siwel44it : @Moonlightshad1 Ormai questo Paese ha perso ogni tipo di valori. L'unico aspetto che conta è quanti soldi hai. -