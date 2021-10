Paura al safari | dal bagno sbuca un leone

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’esperienza insolita quella vissuta dagli ospiti di unnell’India occidentale: durante la sosta in unnel Parco Nazionale di Gir, non appena le jeep si sono fermate, unè spuntato all’improvviso dall’edificio adibito a toilette. “Il gabinetto non è sempre sicuro e rivitalizzante per gli umani, a volte può essere usato anche da altri…”, scrive su Twitter la WildLense Eco Foundation. “Ecco – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – il video del momento sorprendente che è diventato rapidamente virale su Internet“. (Fonte Lo Sportello dei Diritti) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Animali

