Niente Inter, il PIF acquista il Newcastle: è ufficiale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il PIF d’Arabia Saudita acquista il Newcastle Dopo l’accelerata nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità: il PIF (Pubblic Investment Found) dell’Arabia Saudita ha acquistato il Newcastle: ad annunciarlo è la stessa Premier League attraverso un comunicato ufficiale. Lo stesso fondo era Interessato anche all’acquisto dell’Inter, con Suning che ora dovrà cercare un nuovo acquirente per le sue quote in caso di vendita. “La Premier League, il Newcastle United Football Club e la St James Holdings Limited hanno risolto oggi la controversia sull’acquisizione del club da parte del consorzio di PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Dopo il completamento del test per proprietari e amministratori della Premier League, il club è stato ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il PIF d’Arabia SauditailDopo l’accelerata nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità: il PIF (Pubblic Investment Found) dell’Arabia Saudita hato il: ad annunciarlo è la stessa Premier League attraverso un comunicato. Lo stesso fondo eraessato anche all’acquisto dell’, con Suning che ora dovrà cercare un nuovo acquirente per le sue quote in caso di vendita. “La Premier League, ilUnited Football Club e la St James Holdings Limited hanno risolto oggi la controversia sull’acquisizione del club da parte del consorzio di PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Dopo il completamento del test per proprietari e amministratori della Premier League, il club è stato ...

Advertising

news24_inter : Niente #Inter per il fondo PIF ?? - _eldiem : Per i miei confratelli a strisce nerazzurre. Il #pif non acquisterà l’#Inter, almeno fino a quando Zhang non abbass… - SepDam : solo l' #Inter passa dal nulla al niente... - dell_inter : @GioC2392 L'avesse adottato Moratti il modello atalanta non avremmo vinto niente, ma sai che bello il 2012 con i conti a posto!! - internewsit : PIF, ora è ufficiale: niente Inter. Acquistato il Newcastle - -