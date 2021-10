(Di giovedì 7 ottobre 2021) L'nel cuore, sempre e comunque. 'Guardo le partite quando ne ho voglia, ma guardo innanzitutto l'. In Champions non me la perdo'. Rieccolo. Marcotorna a Milano, ospite di amici ...

Advertising

fcin1908it : VIDEO / Ex Inter, Materazzi e l’abbraccio con Moratti: “Il mio presidente” - sportli26181512 : Materazzi: 'L'Inter resta favorita. Ma 'nonno' Ibra è un fenomeno...': Materazzi: 'L'Inter resta favorita. Ma 'nonn… - Gazzetta_it : Materazzi: 'L'Inter resta favorita. Ibra è un fenomeno e con Mou lo show è assicurato. Serie A? Occhio alla Juve, n… - infoitsport : Materazzi: “Fiducia in Inzaghi. A Mou auguro di arrivare dietro all’Inter” - SpazioInter : Marco Materazzi rivela: 'Vi dico dove può arrivare l'Inter' - -

Ultime Notizie dalla rete : Materazzi Inter

Quelli che ieri, in pieno centro, dove un tempo c'era la sede nerazzurra, hanno lanciato con Nava una collezione di zaini dell'. Guest star. Che ha avuto parole d'elogio per Alessandro ...L'ex difensore dell', Marco, ha parlato dei nerazzurri e del passaggio da Conte a Inzaghi Intervenuto all'evento 'Nava Design Milano'. l'ex difensore dell', Marco, ha parlato della sua ex ...Queste le parole di Materazzi: "Quest'anno ci sono 5 o 6 squadre molto forti in Serie A". A parlare così, a margine dell'evento Nava Design Milano, è l'ex interista Marco Materazzi: "Quest'anno ci son ...Le parole di Marco Materazzi. Marco Materazzi ha fiducia nella nuova Inter. "La squadra sta facendo un ottimo campionato, sono pochi i punti di distanza dalla vetta. Le squadre so ...