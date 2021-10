Martinez elogia Conte | «Allenatore al momento giusto per Lukaku»

Leggi su calcionews24

Il ct del Belgio: «Romelu ha un approccio ossessivo per migliorarsi, in Italia è arrivato nel» La scelta di Romeludi trasferirsi all'Inter nell'estate 2019, per raggiungere untop come Antonio, è stata vincente per la sua crescita come calciatore. Lo ha evidenziato Roberto, ct del Belgio, parlando in esclusiva a Goal.com. «Romelu come individuo ha un approccio ossessivo al miglioramento, non molti calciatori hanno questa qualità. Questa è stata una sua grande forza. È andato in Italia aled era nel postocon l'».