Manuel Bortuzzo frena con Lulù ma lei sembra non capire: “Fuori non ci sarà nulla” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha spiegato in tutte le lingue del mondo di non essere interessato a una storia d’amore nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma soprattutto ha fatto capire ( a chi le orecchie le ha aperte) che non è interessato a un certo tipo di atteggiamento. Non vuole essere soffocato, vuole avere i suoi spazi, non ha bisogno di una donna al suo fianco che le rinfaccia attenzioni o altro. Ha sbagliato però una cosa fondamentale: a non essere chiaro ma molto chiaro, con Lulù Selassiè. Perchè è evidente che siamo di fronte a due ragazze, Lulù e Clarissa mentre Jessica è fatta tutta di un’altra pasta, che si fanno film dove pellicola non c’è. Due settimane fa Clarissa continuava a dire che Manuel ci tenesse a sua sorella, quasi pronta ad andare a comprare l’abito da sposa, senza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha spiegato in tutte le lingue del mondo di non essere interessato a una storia d’amore nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma soprattutto ha fatto( a chi le orecchie le ha aperte) che non è interessato a un certo tipo di atteggiamento. Non vuole essere soffocato, vuole avere i suoi spazi, non ha bisogno di una donna al suo fianco che le rinfaccia attenzioni o altro. Ha sbagliato però una cosa fondamentale: a non essere chiaro ma molto chiaro, conSelassiè. Perchè è evidente che siamo di fronte a due ragazze,e Clarissa mentre Jessica è fatta tutta di un’altra pasta, che si fanno film dove pellicola non c’è. Due settimane fa Clarissa continuava a dire checi tenesse a sua sorella, quasi pronta ad andare a comprare l’abito da sposa, senza ...

Advertising

fanpage : Manuel esce con le sue gambe dal confessionale, un momento emozionante che ha condiviso con tutti i ragazzi della c… - zazoomblog : Gf Vip Manuel Bortuzzo non è il favorito per la vittoria ? Ecco cosa ha detto un ex concorrente - #Manuel… - infoitcultura : “Letto-gate” al GF Vip, Lulù e Manuel Bortuzzo 'agitano' la Casa intera - infoitcultura : GF Vip, la madre di Manuel Bortuzzo contraria alla sua partecipazione - Alessan55053660 : #GFVIP ???? Manuel Bortuzzo tronca con #Lulù #Selassié: “Non siamo fidanzati” ???? Parole come pietre #gfvip6 #prelemi… -